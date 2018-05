Porteros de la selección mexicana luchan lealmente

Pasadena, Estados Unidos.

"Si me toca estamos listos y si no, siempre estaré apoyando. Muy intensa siempre ha sido, pero la competencia ha sido muy leal y somos compañeros, amigos, fuera de la cancha nos estimamos bastante y dentro de la cancha es importante esa competencia que nos ha hecho crecer, Talavera también que se suma a esta competencia.



"Hay una gran competencia en todas las posiciones y en la portería no se diga. Venimos con la mentalidad de buscar un lugar en el puesto titular, creo que es uno de los lugares donde va a haber más competencia, nos vuelve más competitivos y eso beneficia", mencionó tras colgar el cero ante Gales.



Chuy fue suplente en el Mundial de 2006, no acudió en 2010 por un escándalo extrafutbolístico, perdió la titularidad contra Ochoa en 2014 y hoy parece seguir por el mismo camino.



"Lo importante es darle tranquilidad a los compañeros. Mantener el cero es con ayuda de todo el equipo, el desgaste que hacen, me voy tranquilo, aunque no se tuvo mucha participación en las que intervine creo que lo hice de buena manera", expresó.