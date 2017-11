¡PORTERAZO!

A sus escasos 11 años de edad, el portero reynosense José Gerardo Salazar García, mejor conocido por sus cuates como “Gerry”, tendrá la gran oportunidad de probarse con el Atlas de Guadalajara. El pequeño guardameta acaparó la atención de los rojinegros tras una destacada participación en la Copa Zorros Internacional 2017, en donde asistió como refuerzo del equipo Cantera América categoría 04-05 dirigido por Enrique Garza.

“Me da felicidad saber que un equipo como el Atlas me quiere y que me seleccionó, siento un poco de miedo alejarme de mi familia pero tengo que hacerlo, estoy listo, en mi casa todos me dicen que le eche todas las ganas posibles, que confían en mi para que me seleccionen”, comenta mientras presume sus guantes nuevos.

José Gerardo se reportará este lunes en Guadalajara para integrarse a las fuerzas básicas del Atlas, con quienes hará una gira internacional por Estados Unidos. Será la primera prueba de fuego para “Gerry”, quién ya muestra su profesionalismo debido a que siempre ha sido aficionado de las Chivas pero se pondrá la camiseta del odiado rival.

“Sé que tengo que mostrarme, tengo que convencer a los entrenadores, es mucha felicidad porque voy a fuerzas básicas con un equipo profesional y eso se siente muy padre, yo preferiría irme a Chivas pero la oportunidad está acá”, dice con una sonrisa nerviosa.

Su carrera en el futbol amateur comenzó con el equipo Chivas Vista Hermosa, luego pasó a los Jaibos y hace unos meses fue pedido como refuerzo por el equipo Cantera América. Las ganas de superarse las tiene en todo momento, por eso también ha buscado el apoyo del entrenador de porteros del equipo profesional Atlético Reynosa, Néstor Garza, con quien ha pulido algunos detalles antes de encarar el reto.

Gerardo eligió la portería porque su papá (José Gerardo Salazar Córdova) lo ha inspirado. Su ídolo es Iker Casillas, por eso sabe salir bien por arriba y le encanta volar.

El chamaco ya tiene las maletas listas y está consiente de que estará lejos de casa, pero entiende que todo sacrificio valdrá la pena con tal de cumplir su sueño de ser un futbolista profesional.

“Me siento nervioso porque mi papá ha hecho un gran esfuerzo, han gastado dinero en mí para poder hacer los viajes y a veces me da un poco de miedo quedarle mal, pero luego me motivo y todo eso se me olvida”, finalizó el cancerbero, que además es un buen alumno en la Escuela Primaria Nissan #65, del Fraccionamiento Villa Florida.





Ficha técnica

>Nombre: José Gerardo Salazar García

>Edad: 11 Años

>Posición: Portero

>Equipos: Chivas VH, Jaibos, Cantera América

>Reto: Quedarse en las Fuerzas Básicas del Atlas