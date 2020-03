Portera de Pachuca denuncia reducción de salarios

La crisis por el coronavirus en México también pone en predicamento la estabilidad financiera de las futbolistas de la Liga MX Femenil. Así lo señala la portera del Pachuca, Alejandría Godínez.

"Me estoy enterando que algunas jugadores de algunos clubes recibirán sólo el 50% del sueldo. No sé si nos pasará a todas eventualmente [...] Si saben los clubes que con lo que percibimos normalmente, la mayoría de jugadoras no nos alcanzamos a sostener ni un mes", escribió este domingo en su cuenta de Twitter.

En el último comunicado de la Liga MX Femenil, no se menciona el tema de reducir los sueldos de las futbolistas entre las medidas que revisaron los clubes durante este parón en las competencias.

"Con el 50%, no creo que se pueda sostener este nuevo estilo de vida de un futbolista profesional en cuarentena. Tomando en cuenta que ahora todas las comidas son por tu cuenta. Y que muchas pagan renta y demás", agregó Alex Godínez, quien es la guardameta titular de las Tuzas en el Clausura 2020.

En clubes de la Liga MX también se está analizando ajustes en los sueldos de los futbolistas, aunque la diferencia en lo que ganan los protagonistas entre estas categorías es abismal.

"Mi argumento es este. Es válido que ahorita todos la estamos pasando mal. Incluso los clubes no están generando los ingresos normales. Pero quitarle 50% a una jugadora de la Liga Mx Femenil, no es lo mismo que quitarle 50% a un jugador de la Liga MX".

"Todo esto, tomando en cuenta que las jugadoras de la Liga MX Femenil en promedio, ganan anualmente sólo el 0.63% de lo que ganan los jugadores de la Liga MX. No llegamos ni a 1%", concluyó la futbolista del Pachuca.