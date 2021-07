Por vacunación lenta sigue frontera cerrada

La ampliación de un mes en las restricciones en los cruces internacionales en la frontera entre México y Estados Unidos, no es más que el claro ejemplo de una lenta vacunación que se esta teniendo en el territorio nacional lo que origina que haya este tipo de decisiones manifestó el representante del Gobierno de Tamaulipas en Texas, Francisco Galván Garza.

Explicó que la lenta aplicación de la vacuna en la frontera mexicana, el alza en los contagios de Covid-19 en Texas y también el aumento en los índices de inseguridad en nuestro país, son algunos de los factores que ha hecho que continúen las restricciones de cruces no esenciales en puentes internacionales

Aseguró que aún y con el programa de vacunación que se tiene en Estados Unidos los contagios van al alza y lo único bueno que se registra es que ha disminuido el índice de mortalidad.

"Pero eso no es lo primordial, no solo es la contingencia sanitaria sino también la de seguridad y mientras esto siga y persista y no se vea una acción inmediata por parte del gobierno en cambiarlo, de mejorarlo y controlarlo, las cosas seguirán igual, es decir, con puentes internacionales cerrados", dijo.

Galván Garza consideró que a raíz de que Canadá abre sus fronteras a los americanos el 9 de agosto, aquí iba a suceder lo mismo, sin embargo las condiciones son completamente diferentes. Estaban actuando a la par las fronteras México-Estados Unidos y Estados Unidos y Canadá, pero ahora es diferente.

Agregó que no se tiene idea de cuando pudiera darse la apertura de los puentes porque ya no solo se toman en cuenta las cuestiones sanitarias sino también las de seguridad por lo que no hay una esperanza en el corto plazo luego de ésta señal que era crucial en cuanto a la decisión de este mes, por lo que se aventuró a decir que el cierre se va al resto del año, bajo la expectativa del mejoramiento en la seguridad y las cuestiones de salud.