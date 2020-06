¡Por un lugar en la NFL!

Si en los emparrillados de la NFL podría haber representación mexicana con Isaac Alarcón, entre las porristas también hay posibilidad de tener a una connacional.

Daniela Zubia, chihuahuense de nacimiento, pero formada en Monterrey, lucha por un lugar en el equipo de animación de los Broncos de Denver.

La porrista es parte de las 50 finalistas de la audición que año con año realiza la organización y que este 2020 sufrió algunas modificaciones en el proceso.

"Se lleva diferente, antes tenían que hacer rondas de baile, examen de conocimientos de futbol americano y un show con público. Este año sólo será el baile, se seleccionaron 50 finalistas y estamos esperando a las próximas etapas", compartió a Grupo REFORMA la animadora.

"Nanis" no es una novata en esto. Cuenta con 15 años de experiencia como porrista, con logros nacionales e internacionales, además formó parte de los grupos de animación en Rayados, Sultanes y Fuerza Regia.

"Fui parte del equipo de animación de la UANL por cinco años, estuvimos en campeonatos nacionales e internacionales. En selección nacional fuimos campeones mundiales en el 2015 y 2016", señaló.

Daniela encontró la inspiración para audicionar en las que pueden ser sus futuras compañeras sobre el emparrillado del Empower Field at Mile High.

"Hace dos años asistí al evento ´Broncos en Español´ y cuando fui con dos de las capitanas les hice el comentario que era porrista en México y una de ellas me invitó a intentarlo en el tryout. Que una de ellas me dijera que me animara me dio mucha confianza para intentarlo", recordó, "es un sueño hecho realidad el convivir con todas las porristas".