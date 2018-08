Buenos Aires, Argentina

Diego Armando Maradona mostró su molestia por estar fuera de la terna para hacerse cargo de la dirección técnica de la Selección de Futbol de Argentina, tras la salida de Jorge Sampaoli.

El ex astro del futbol ya estuvo al frente de la "albiceleste" en la Copa del Mundo Sudáfrica 2010, en la que fue eliminado por Alemania en cuartos de final por marcador de 4-0.

"Con respecto a la selección argentina, quiero decir que me j... que algunos periodistas no me incluyan entre los posibles técnicos", dijo a través de sus redes sociales.

Lamentó "que tampoco me tengan en cuenta algunos diarios argentinos, que sí hablan de otros ex técnicos de la selección, pero no de mí. Pero bueno, éste es el periodismo deportivo que tenemos los argentinos".

"De todas maneras yo tengo un contrato de tres años, y el Dínamo (de Brest de Bielorrusia) tiene mi palabra, aunque yo por la selección doy la vida", sentenció.