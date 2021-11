Por segundo año, no habrá desfile

La dirección de educación en Reynosa informó que por segundo año consecutivo no habrá desfile alusivo al 101 aniversario de la Revolución Mexicana, próximo a conmemorarse el 20 de noviembre.

En la ciudad de Reynosa, no habrá desfile patrio con motivo del 101 aniversario de la Revolución Mexicana.

José Iram Rodríguez Limón, encargado de la dependencia dijo que al no recibir instrucciones de la secretaría de salud, no hubo preparativos de cuadros alegóricos, exposiciones culturales, vestimentas, bailables ni muestras artísticas.

Por ello el Bulevar Morelos y la zona centro que solían figurar como puntos del desfile, permanecerán libres al tránsito particular y público el día 20. "No habrá desfile por el tema de la pandemia, sabemos que el riesgo de contagios sigue activo y la salud es prioridad, aunque esto no quiere decir que la fecha pasará desapercibida, desde la dirección se está buscando un acto presencial simbólico con honores y ofrendas".

Se espera que personal del ayuntamiento acuda a colocar ofrendas florales a los monumentos dedicados a personajes revolucionarios como Porfirio Díaz, José Francisco I.Madero, Emiliano Zapata, Victoriano Huerta, Venustiano Carranza, José María Pino Suarez, entre otros.

Reynosa mantiene desde el segundo semestre del 2020, el cuarto lugar de contagios en el estado de Covid-19 con un acumulado de 11 mil 707 y el primero en torno a los fallecimientos, al registrar mil 392.

Este sería el cuarto desfile patrio que se cancela en pandemia, al sumar los dos festejos del 2020 y 2021 del 16 de septiembre con motivo de la Independencia de México y del próximo 20 de noviembre con la Revolución Mexicana.