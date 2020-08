Por qué ya no las cantan

Hay canciones que llevan una carga de violencia en sus letras, que reproducen estereotipos sexistas o descalifican personas por sus preferencias sexuales.

Se escuchan con frecuencia en la radio, en el antro y en las plataformas digitales pasando de largo los mensajes intensos.

Pero recientemente agrupaciones como Café Tacuba, se han sensibilizado y han optado por dejar de interpretar o modificar melodías cuyas líricas son consideradas políticamente incorrectas.

"LA INGRATA" / CAFÉ TACVBA

Araíz de los feminicidios en México, Café Tacvba decidió modificar la letra de "La Ingrata".

Su canción original trata la venganza de un enamorado que termina matando a balazos a una mujer.

"La Ingrata" modificada:

Rubén Albarrán, líder de la agrupación surgida en Ciudad Satélite, manifestó al inicio de la decisión, que cuando escribieron la letra no estaban sensibilizados con el tema, pero dada la coyuntura, evaluaron si debían seguirla incluyendo en su repertorio o variar el contenido.

"HAY QUE PEGARLE A LA MUJER" / LA LUPITA

Hace unos días la banda dijo que no volverá a tocar la canción "Hay que Pegarle a la Mujer".

Y es que aunque el tema es metafórico y habla de "pegarle con la fuerza del amor", es algo que, como broma, ya no queda, consideró Héctor Quijada, vocalista del grupo mexicano.

"Es un momento muy delicado en el que hay que tener claras las ideas. No vamos a tocar esa canción de momento, y no creo que la volvamos a tocar. Creo que aunque dice que hay que pegarle a la mujer con el cariño, simplemente el hablar de eso no va", enfatizó durante una entrevista.

En la década de los 80, el ritmo pegajoso de esta canción incitaba a bailar y hasta tararear la letra.

Pero desde que la intérprete veracruzana se convirtió en cristiana, decidió modificar parte de la melodía que describía una situación de acoso y manoseo en una calle oscura.

Incluso, casi al final del tema había una parte que relataba el momento en que se encendían las luces, para al final exclamar, "¡Ay, era mi papá!".

"ME LLAMO RAQUEL" / BANDA MACHOS

En esta canción, la agrupación de música de banda intentó bromear con las vivencias de una noche de antro, pero la historia termina siendo agresiva para la comunidad LGBTTI, pues cuenta la vergüenza que siente un hombre al ligar con una persona travesti.

"UNAS NALGADAS" / ALEJANDRO FERNÁNDEZ

En 2009 el Instituto de Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres DF) condenó que "El Potrillo" promoviera la violencia contra las féminas con esta canción. "Unas Nalgadas" salió a luz ese mismo año como parte de su disco Dos Mundos.

Fernández negó que su sencillo tuviera la intención de ofender a las damas.

"Esta canción refleja lo que es la alegría, la picardía y el humor del mexicano. De ninguna manera se trata de ofender, pues yo tengo tres hijas, está mi madre, tengo una hermana y hay muchas mujeres a las que adoro y amo".

A la fecha, el tapatío sigue incluyendo el tema en algunos conciertos.

"I USED TO LOVE HER" / GUNS N´ ROSES

Axl Rose, vocalista de la banda estadounidense, siempre dijo que se trataba de un track con humor y afirmaba que no se hablaba del asesinato de una mujer, sino que la letra se refería a una mascota.

Hasta que un día esa parte que dice, "solía amarla, pero tuve que matarla", causó revuelo cuando la vida personal del cantante se vio afectada al ser acusado por maltratar a su ex pareja Stephanie Seymour.