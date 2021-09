¿Por qué se suscitan las "luces de terremoto" durante los movimientos telúricos como el de anoche?

Tras la aparición de estas luces, muchas personas comenzaron a preguntarse el por qué aparecieron y cuál era su origen. A causa de la curiosidad y miedo sobre el fenómeno, las personas comenzaron a compartir sus instantáneas del suceso, por lo que rápidamente se volvieron virales en diversas plataformas como Twitter.

Además de fotos, la ciudadanía publicó una serie de videos desde diferentes puntos de la CDMX, en los que es posible ver las luces en diferentes tonalidades en el cielo, mientras ocurría el sismo.

"Si vieron el cielo cuando tembló"; "¿Alguien me recuerda la explicación del fenómeno de las luces? #Sismo", Así el "#sismo de hace unos minutos en #CDMX desde la Roma Norte. Espero estén todos bien Parece que ya es tradición de septiembre", "Me pueden decir por qué se vieron luces en el cielo"; "Me saca de onda esos rayos azules cada vez que tiembla, alguien sabe por qué pasa?", son algunas de las reacciones publicadas en redes sociales acerca de las luces en el cielo.

Varias publicaciones tuvieron una gran cantidad de interacciones, como la siguiente, que contó con 2 mil 382 retuits y 6 mil 733 me gusta. Igualmente, otra publicación tuvo mil 710 retuits 7 mil 311 me gusta.

Luces se vieron en sismo de 2017

De hecho, algunos usuarios recordaron que dicho suceso ya había pasado, en el sismo de hace cuatro años, en 2017, el cual tuvo una intensidad de 8.2 y afectó a varios estados al igual que a la Ciudad de México.

Si bien puede parecer un fenómeno extraño, además de causar conmoción y desasosiego, existe una razón científica del por qué sucede, además de tener un nombre.

Carga eléctrica

De acuerdo con un grupo de investigadores de la Universidad Rutgers, Estados Unidos, estos destellos lumínicos se producen a causa de que los deslizamientos del suelo cerca de las fallas geológicas de la tierra generan una carga eléctrica.

Asimismo, el fenómeno es conocido como "luces de terremoto" y ha sido estudiado desde los años 1600, de acuerdo con un informe de la Asociación Sismológica de Estados Unidos.