¿Por qué Rusia no reduce la producción de petróleo pese a desplome por coronavirus?

Con la caída de la demanda mundial por los efectos del coronavirus, el precio del petróleo puede seguir reduciéndose. El precio del petróleo sufrió este viernes una de sus mayores caídas diarias en más de cinco años: en torno a 10%.

El crudo del Brent retrocedió hasta US$45,27 por barril -su mayor descenso en una jornada desde 2008-, mientras que el barril West Texas Intermediate cayó hasta US$41,28, para un retroceso de 10,1% en un solo día -lo que no le ocurría desde 2014-. Detrás de este desplome de los precios está el fracaso de una reunión en Viena del grupo conocido como OPEP +, conformado por los 14 miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y otros productores, entre los cuales Rusia es el de mayor peso.

El objetivo del encuentro era acordar un nuevo recorte de la producción para atajar la caída de los precios del barril, afectados por el brote actual del nuevo coronavirus que ha impactado sobre la demanda global de crudo. La propuesta era jar un recorte de 1,5 millones de barriles diarios -lo que signicaría reducir la producción mundial en torno a 3,6%-, de los cuales se esperaba que 500.000 barriles fueran sacricados por los países no OPEP. La iniciativa, sin embargo, no logró prosperar al no obtener el apoyo de Rusia, segundo productor mundial de crudo. Tras varias horas de discusión, el ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, anunció que las conversaciones no habían permitido llegar a un acuerdo. "En relación con los cortes de producción, dada la decisión de hoy, a partir del 1 de abril nadie -ni los países de la OPEP ni los que no son miembros de ella- están obligados a reducir la producción", señaló a la prensa al culminar el encuentro.