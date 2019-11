¿Por qué ha tardado tanto el Brexit?

En el verano de 2016, en medio de una gran crisis de refugiados y una fuerte campaña nacionalista, la mayoría de los participantes en un referendo votó por sacar a Reino Unido de la Unión Europea, un movimiento conocido como 'Brexit' (Britain, Bretaña + exit, salida).



Pero, después de tres años, Reino Unido permanece dentro del bloque, y la próxima fecha tentativa de salida es el próximo 31 de enero de 2020. El proceso ha sido tan cansado que los medios ingleses repiten el término "Brexit fatigue".

¿Qué los detiene?

Deshacer 46 años de integración económica de un solo golpe no es fácil, y el proceso se ha visto afectado por las mismas divisiones que condujeron al referendo en primer lugar.



Los dos partidos principales de Gran Bretaña, los conservadores gobernantes y la oposición laborista, se han dividido sobre qué hacer, dejando al Parlamento fraccionado.



El problema es que una salida "dura" de la UE significaría caos en aduanas, puertos, e incluso escasez de alimentos. Aunque algunos prefieren el caos del principio, son más los que quieren evitarlo, y para ello se ha buscado un acuerdo con la Unión Europea, pero no han podido alcanzar un pacto satisfactorio.

La Primera Ministra, Theresa May, logró un acuerdo con la UE, pero éste no fue aprobado por el Parlamento; mientras algunos lo consideraban muy tibio, para otros era demasiado duro.



Tras varios intentos de impulsar su acuerdo, finalmente presentó su renuncia y el partido eligió a Boris Johnson, un convencido de la salida de la UE que tampoco ha podido llevarlo a cabo. Uno de los principales problemas: Irlanda.

¿Por qué la frontera irlandesa es tan importante?

La única frontera terrestre entre Reino Unido con la Unión Europea es la la línea invisible entre Irlanda, otro estado miembro del bloque e Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido. Tras décadas de violencia por un conflicto entre unionistas y separatistas, el Acuerdo de Viernes Santo de 1998 trajo un respiro a la región. Este depende de una frontera casi invisible entre ambos países. Terminar con esto podría traer de vuelta la violencia a Irlanda.

La ex Primera Ministra Theresa May y su homólogo irlandés, Leo Varadkar, querían evitar que puestos de control y aduaneros se establecieran la frontera. El método que eligieron fue un acuerdo conocido como "salvaguarda": una garantía que mantendría al Reino Unido en una relación comercial con Europa hasta que se pudiera alcanzar un acuerdo final en la frontera.



Esto obligaría a Irlanda del Norte a seguir con reglas comerciales europeas, y mantener, de facto, una especie de división con el resto del Reino Unido. Aunque May insistió en que era el mejor acuerdo posible, una división en su propio partido provocó que el acuerdo fuese derrotado.

Casi la única decisión clara que el Parlamento ha tomado sobre el Brexit desde el referendo de 2016 fue dar un aviso formal en 2017 para renunciar, de conformidad con el Artículo 50 del Tratado de Lisboa de la Unión Europea, a un proceso legal que lo coloca en un proceso de salida de dos años. Eso fijó el 29 de marzo de 2019 como la fecha formal de divorcio.



Cuando quedó claro que el Parlamento no aceptaría el acuerdo de May para entonces, la Unión Europea acordó retrasar la salida hasta el 12 de abril. Pero el nuevo plazo no dio lugar a más acuerdos en Londres, lo que obligó a May a pedir más tiempo. Los líderes europeos insistieron en un retraso mayor esta vez, y fijaron el 31 de octubre como la fecha.

Aunque May logró llegar a un acuerdo con Bruselas, lo sometió tres veces a votación en el Parlamento y tres veces fue derrotada. Para salir del estancamiento, presentó su renuncia.



Boris Johnson asumió el cargo en julio y prometió sacar a Gran Bretaña del bloque antes del 31 de octubre, con o sin un acuerdo. Pero los legisladores de la Oposición y los rebeldes en su propio partido tomaron el control del proceso Brexit y se movieron para bloquear un Brexit sin acuerdo y los esfuerzos del Primer Ministro para acelerar una salida.

Johnson negoció un nuevo acuerdo con la UE, pero aún hay muchos opositores. En lugar de la salvaguarda, su acuerdo deja integrado prácticamente a Irlanda del Norte con la Unión Europea, lo que es rechazado por muchos. Cuando sometió su acuerdo a votación ante el Parlamento, fue bateado.



Eso a su vez obligó a Johnson a buscar una extensión en el plazo, aunque previamente había dicho que preferiría estar "muerto en una zanja" en lugar de retrasar más el Brexit.



Los líderes europeos acordaron extender el plazo por tres meses, hasta el 31 de enero.

¿Y ahora?

Para ser ratificado, el acuerdo anunciado el 17 de octubre debe ser aprobado por los líderes de la Unión Europea y por el Parlamento británico.



Lo que podría suceder esta vez no está claro, dada la Oposición al acuerdo del Partido Unionista Democrático y del Partido Laborista. El líder de ese partido, Jeremy Corbyn, pidió a los miembros del Parlamento que lo rechacen , diciendo: "Parece que el Primer Ministro ha negociado un trato aún peor que el de Theresa May".



Johnson buscó un nuevo método para avanzar: convocar a elecciones generales para intentar ganar más escaños en el Parlamento y lograr una mayoría que pueda aprobar fácilmente su acuerdo.



Las elecciones se llevarán a cabo el 12 de diciembre y el futuro del Brexit aún es incierto.