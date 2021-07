Por qué debes salir a sufragar

Entre la pandemia de Covid-19, que aún aún no termina en el Estado, y las propuestas de candidatos que quizá a muchos no entusiasmen, puede haber quienes piensen no acudir a las urnas el próximo domingo 6 de junio.

En el actual ciclo político, destaca José Fredman Mendoza, profesor investigador de la UDEM, la apatía y el desinterés están jugando un rol importante.