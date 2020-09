¿Por qué Carlos Vela no juega ya con LAFC en la MLS?

CIUDAD DE MÉXICO

Hay que recordar que Carlos Vela decidió no participar en el torneo de Orlando que reactivó la actividad de la Major League Soccer tras el inicio de la pandemia.

El mexicano, jugador del LAFC, decidió no estar con el equipo debido a que su esposa se encuentra embarazada y temía contagiarla de Covid-19.?Por otro lado cuando comenzó la nueva campaña tras el torneo exprés Carlos Vela sufrió una lesión en la rodilla izquierda que provocó que se esté perdiendo algunas semanas de actividad con Los Ángeles FC. El atacante abandonó renqueando la cancha tras lastimarse en una jugada en la que no hubo contacto de por medio, durante el segundo tiempo del partido del 22 de agosto, que LAFC perdió ante el Galaxy de Los Ángeles. No quedó claro si el atacante se lesionó en una jugada anterior, pero salió del campo lentamente y requirió ayuda para volver a los vestuarios.

La lesión fue un esguince de segundo grado en el ligamento medial colateral y aún no hay fecha para el regreso de Vela.