¿Por qué borraron el video de Bárbara de Regil con el Escorpión Dorado?

El creador de contenido Alex Montiel vivió una odisea de varios meses tratando de recuperar el video que grabó al volante con Bárbara de Regil, caracterizado con su personaje de El Escorpión Dorado, y que fue borrado de la plataforma YouTube.

Según explicó él mismo en otro video resulta que le llegó una reclamación de alguien del público pidiendo que se borrara el video pues aparecía su rostro

En la escena de apenas dos segundos Bárbara le gritaba a una pareja (a petición del Escorpión): "adiós, mamacita qué bonita falda" e inmediatamente la actriz explicaba "pero fue en buen plan no se lo vaya a tomar a mal".

Aunque el inuencer señaló que es un acierto que en la plataforma YouTube existan esos ltros también recalcó que es normal que cuando va en la calle grabando contenido el público interactúe con él. "Yo siento que no es ninguna agresión, que no es nada mala onda, lo dijo inclusive una mujer a otra mujer", dice el Montiel.

El inuencer tuvo que subir de nueva cuenta el material recortando la parte que había sido reclamada y lamentó que se perdieran las miles de reproducciones del video original. Además señaló que su personaje del Escorpión es inclusivo y no busca ofender a nadie.

"Yo siento que no hay una agresión. A mí no me corresponde decir cómo alguien se puede sentir por algo, eso no me corresponde a mí es exclusivo de la otra persona, cuando una persona se siente mal por algo no importa lo que tú sientas importa lo que sintió esa persona".

Lo que sí es que bromeó con la idea de ahora en adelante ir por la calle con hojas y papel pidiendo permiso para grabar a la gente.

Te orillan a que no vuelva a salir en mi vida a la calle y que no los vuelva a incluir en ningun video porque lamentablemente yo no sé qué estás pensando y qué tienes en tu interior. "Vayas a decir más adelante 'bórralo'".