Por prevención aisla ISSSTE a un paciente

Cd. Victoria, Tam.

La Delegación del ISSSTE en el estado mantiene bajo observación preventiva a un paciente varón quien recientemente viajó a Europa, por lo cual y al presentar algunos síntomas a su regreso, se le sugirió acudir al hospital de su localidad para una revisión más profunda y en donde se le puso en cuarentena por un lapso de siete días.

"Pero es preventivo, por eso no estamos hablando de los catorce días que serían de la enfermedad, son siete días y si no le pasa nada, se va a su casa", dijo el subdelegado Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Martín Tofic Salum Fares, "no es un caso de Coronavirus ni tampoco sospechoso, es una persona que viene de una zona que hay problemas y nosotros por precaución lo estamos aislando".

La Secretaría de Salud de Tamaulipas por su parte dio a conocer que mantiene bajo observación a tres los casos sospechosos, un varón de 66 años en la ciudad de Tampico, un menor de nueve en Reynosa, y una mujer de 27 en Nuevo Laredo, todos con cierta sintomatología y con viajes recientes a España, Nueva York y Alemania; los tres casos conviven en total con ocho personas las cuales no presentan síntomas, pero se mantienen bajo observación. La noche del viernes se actualizó la cifra a 26 confirmados en el país, ninguno en Tamaulipas, la mañana de este sábado los cuatro casos probables siguen sin ser confirmados oficialmente.