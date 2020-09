Por poco y se va al fondo de canal

Valle Hermoso, Tam.- Un adulto mayor, residente de la colonia Independencia sur, pasó el susto de su vida ayer por la mañana, cuando estuvo a punto de caer al canal de desagüe o de aguas negras ubicado a un costado de su colonia, en el kilometro 117.

Como Florencio Cantú Hernández, de 69 años de edad, se identificó el hombre que conducía una pequeña camioneta marca Ford tipo Ranger, la cual quedó un constado del bordo del canal de aguas negras.

"Iba transitando bien, pero el teléfono se me cayó y al quererlo levantar me acerqué mucho al bordo del canal y se me fue resbalando la camioneta", dijo el hombre a los elementos de la Policía Vial.

Afortunadamente, la camioneta no cayó al fondo del canal que sí llevaba un nivel considerado de agua, sobre todo para un adulto mayor que hubiera sufrido las consecuencias al caer al fondo.