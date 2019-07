Por perder la voz

Ciudad de México.-

Roger Daltrey, vocalista de The Who, considera que en 5 años ya no podrá cantar más, reportó NME.

"Obviamente, creo que dentro de los próximos 5 años mi voz no se escuchará, la edad lo conseguirá al final", dijo el rockero de 75 años.

"Pero todavía está aquí", añadió.

A pesar del panorama personal, el músico tiene contempladas más presentaciones de The Who para el próximo año.

"Siempre es difícil que hagamos algo, Pete está en diferentes proyectos y todo lo demás. Sólo quiero terminar esta gira y espero que la segunda etapa pueda ser mejor que la primera.

"Estamos llegando al crepúsculo de nuestra carrera en vivo, y me alegra que podamos hacer algo como esto antes de que se acabe", declaró.

Mientras la agrupación está de gira, también están trabajando en un nuevo álbum de estudio aún sin nombre, es el primero desde 2006.