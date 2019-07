¡Por partida doble!

"Tuve mis temores porque el ginecólogo me dijo que en embarazos dobles se presenta con frecuencia que uno es más fuerte que el otro y pues termina por no permitirle desarrollarse adecuadamente". Malú Reyes, madre de gemelos.

Tan sólo el 2 por ciento de los nacimientos registrados en el primer cuatrimestre de este año en Reynosa han sido partos gemelares, es decir se registraron 16 partos dobles mientras que mil 418 fueron nacimientos sencillos.

El jefe de pediatría del Hospital General de Zona número 15, doctor Felipe Alcalá Espinoza, refirió que de enero a abril del presente año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró mil 450 nacimientos, de los cuales 16 fueron múltiples gemelares.

El galeno señaló que durante el periodo en mención han predominado las mujeres, con 800 nacimientos mientras que los varones registraron 650 nacimientos.

Descartó que durante el presente año se hayan registrado alumbramiento de trillizos o cuatrillizos, solo se tiene el registro de 16 partos gemelares.

Indicó que un embarazo de un solo bebé dura aproximadamente 40 semanas, mientras que un embarazo de gemelos suele durar entre 35 y 37 semanas.

Señaló que más de la mitad de los gemelos nacen de forma prematura, antes de las 37 semanas de gestación y el riesgo de parto prematuro aumenta en los partos con un número mayor de bebés.

Alcalá Espinoza indicó que entre los factores que influyen para que se registre un embarazo múltiple destaca la herencia genética, embarazos tardíos, cuando las mujeres se embarazan entre los 30 y 35 años de edad tienen más probabilidades de una doble ovulación y los tratamientos de fertilidad.

El especialista en niños explicó que existen dos tipos de gemelos, los que son idénticos, es decidir los que proceden de un solo óvulo, mismo que se divide en dos mitades por lo que nacen con rasgos físicos similares y son genéticamente idénticos.

O los que se les denominan gemelos fraternos, que son aquellos que nacen de dos óvulos y dos espermatozoides aunque comparten la mitad de los genes y pueden presentar sexos diferentes.

Tal es el caso de Dahian y Dayanha, gemelos fraternos de 12 años de edad, quienes comparten el gusto por las artes, el baile y el teatro pero que cada uno gusta vestir con estilo propio y tener sus propios amigos.

ES AGOTADOR

Malú Reyes, madre de los menores detalló que aunque su embarazo fue "tranquilo" sí tuvo complicaciones con el aumento de peso, situación que en las últimas semanas ya no le permitían ni siquiera respirar adecuadamente.

"Cuando me enteré que tendría gemelos quedé en shock porque no esperaba una noticia de ese tipo, tuve mis temores porque el ginecólogo me dijo que en embarazos dobles se presenta con frecuencia que uno es más fuerte que el otro y pues termina por no permitirle desarrollarse adecuadamente", dijo.

Resalta que antes de los gemelos ya tenían dos hijos uno de 11 años y el menor de 9, por lo que volver a empezar y con dos, no fue tarea sencilla ni fácil, ya que los desvelos y el cansancio en varias ocasiones le jugaron una mala pasada además de que tuvo que dejar de trabajar para poder cuidar a sus hijos.

"Sí llegó a ser agotador, en la noche había que cambiarlos en la oscuridad y entre el cansancio y el sueño de repente Dahian amanecía con la ropa de la niña y Dayanha con la del niño, cambiaba una niña y resultaba que era el niño, así me pasó varias veces", comentó.

Señala que aunque son de sexo diferente, de pequeños era común confundirlos, ahora es más fácil diferenciarlos debido a que la niña trae el cabello largo, usa vestidos, aretes, moños entre otras prendas que distinguen su sexo.

Malú Reyes precisó que tanto en su historia familiar como en la de su esposo hay antecedentes de embarazos dobles.

Dayanha y Dahian, quienes cursarán el próximo ciclo escolar el primer año de secundaria, se dicen felices de tenerse, ya que aseguran que son cómplices en muchas cosas y que cuando no están juntos se extrañan.

Aunque cada uno asegura tener sus propios amigos, siempre están juntos, sin rivalidades y uno al pendiente del otro.

SIEMPRE UNIDOS



"Nos cuenta mi mamá que cuando éramos bebés ponían nuestras cunas juntas y que uno de nosotros sacaba la manita y el otro inmediatamente se la agarraba o lo mismo sucedía con un pie y a la fecha cada uno tenemos nuestros propias recámaras pero con frecuencia nos gusta dormirnos en una sola", dijo Dahian.

Dayanha asegura que no tiene los mismos gustos que su gemelo Dahian en la comida, ni en la ropa y que cada uno tiene sus propios intereses en cuanto a programas de televisión, lectura y juegos, pero reconoció que la mayoría de las cosas las hacen juntos y que coinciden en el gusto por las artes, el baile y teatro.

"Siempre han estado en el mismo salón y comparten actividades extracurriculares aunque cada uno ha destacado en diferentes situaciones, cada uno tiene su forma personal de hacer tareas, proyectos y trabajos", dijo su mamá Malú Reyes.

La entrevistada señaló que los gemelos, quienes desde hace varios años están en teatro, participan actualmente en una obra de Berta Hiriart, que cuenta la historia de Flor y Faustino, unos gemelos que viven en una familia de situación económica precaria y que intercambian su rol, ya que solo el varón va a la escuela mientras que la niña se tiene que quedar ayudando en las labores del hogar.

"Ellos participan en teatro y actualmente están en una obra que trata de unos hermanos gemelos, quienes aprovechan el parecido para intercambiarse la identidad y así la niña también puede ir a la escuela", dijo tras asegurar que en los ensayos se han vivido momentos chuscos al no reconocer quien es Dahian y quien es Dayanha, luego de que salen vestidos igual y con el pelo recogido y cubierto por un pañuelo.





