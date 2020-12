Por partida doble

Ciudad de México.

En un extremo está Rommel, un hombre con sed de venganza y que eligió el camino de la ilegalidad para sobrevivir. Del otro lado se encuentra está su gemelo Gael, una persona que ha tomado decisiones muy distintas.

Sus rostros son idénticos pero, más allá del lazo sanguíneo, hay algo que los une mucho más: la mentira.

DA VIDA A AMBOS

Emmanuel Palomares da vida a ambos personajes en el melodrama Vencer el Desamor, que se transmite de lunes a viernes a las 20:30 horas por Las Estrellas.

Esta telenovela, protagonizada por Daniela Romo, Claudia Álvarez y Julia Urbini, está vinculada con el programa Vencer el Miedo, en el que Palomares también dio vida a Rommel.

SUS VIDAS

"Rommel creció con un padre ausente, una madre adicta, con bajos recursos. No asume sus consecuencias, pensando que no le iba a pasar nada y al final mata a su papá. Gael Falcón, por otra parte, crece en una familia llena de amor con un futuro prometedor y un camino por delante, pero descubre que ha vivido en una mentira: no es un Falcón de sangre, lo compraron de manera ilegal y se entera que tiene un hermano gemelo y ese hermano mató a su papá.

"El reto es construir estos dos mundos internos de una manera muy clave, la personalidad que maneja cada uno, mucha concentración y paciencia a la hora de grabar. De hecho, tuve un doble que trabajaba de espalda y perfil", afirmó Palomares en entrevista.

LA HISTORIA

En la historia, Gael se encuentra en un momento vulnerable y cambia su manera de ser debido al resentimiento que mantiene con sus padres. Por ello, comienza a confiar en Rommel, quien ha estado encarcelado.

"Rommel no deja de ser un asesino, perdió la dignidad en la cárcel y está viendo en su hermano que sí tiene un futuro y eso le genera envidia y rabia. Entonces hay una manipulación directa e indirecta y Gael está cayendo sin darse cuenta que Rommel no es una persona de fiar", dijo Palomares.