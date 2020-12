Por pandemia se dispara consumo de desechables

Matamoros, Tam.

Desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad, la comunidad se acostumbró a cierto consumo de productos, mismos que aún siguen teniendo una demanda importante en el mercado local.

El comerciante de abarrotes en esta ciudad, Lauro Peña García indicó que desde entonces a la fecha se presentó un aumento en la demanda de los platos, vasos, cucharas, tenedores y cuchillos de plástico hasta en un 40 por ciento y se sigue manteniendo.

Destacó que una vez que las familias usaron este tipo de productos, es que se han quedado consumiéndolos, considerando que además les origina un ahorro en su economía.

"Quienes empezaron a comprar estos artículos desde los primeros días de la pandemia ya se acostumbraron y siguen comprando, ya que además de ser económicos, también se ahorra agua y jabón para lavar los trastes, es por eso que se sigue vendiendo de una manera favorable para nosotros estos productos", dijo.

Manifestó que ahora en diciembre se espera un ligero repunte, no como en años anteriores, tomando en cuenta que no habrá festividades navideñas y como consecuencia no hay demanda de estos artículos.

Peña García comentó que en este sentido, los comerciantes se han visto favorecidos con la venta de estos productos que se han mantenido en el agrado de la población, además de que contribuyen a la higiene que recomienda la autoridad sanitaria.

Indicó que se espera un cierre de año razonable de acuerdo a la situación económica que se presenta en cada uno de los hogares de la ciudad.