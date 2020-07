Por pandemia, posponen audiencia de César Duarte

Miami, Florida.- La segunda videoaudiencia programada para César Duarte, en el Juzgado del Distrito Sur de Miami para este martes a las 15:30 horas (hora local), fue pospuesta por la jueza a cargo, Lauren Louis.

El Universal, que fue el único medio de comunicación presente previo a la hora programada, tuvo contacto con la oficina de la jueza Louis. Se informó que además de no llevarse a cabo la videoaudiencia, aún no se cuenta con alguna fecha tentativa, debido a que el condado de Miami-Dade ha sido puesto, nuevamente, en semáforo rojo y permanecerá cerrado en su economía y toda actividad no esencial por lo menos las próximas dos semanas.