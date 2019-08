¡POR NUEVOS AIRES!

Por Alberto Gamboa

El portero reynosense Carlos Alfredo Granados Ramírez dejó las filas del Atlético Reynosa para cumplir el reto más importante en su corta carrera como futbolista profesional.

El guardameta emigró al futbol centroamericano para reforzar al Antigua GFC de la Primera División de Guatemala en donde espera recibir más oportunidades.

Durante dos torneos Carlos fue el tercer portero del Atlético y no pudo debutar en la Liga Premier, no fue porque no tuviera condiciones sino por el tema de las jerarquías y el gran nivel que atravesaban sus compañeros.

A sus 20 años de edad le llegó esta gran oportunidad, la directiva le abrió con gusto las puertas y no la pensó dos veces.

"Me siento contento, fue algo que ya estaba más o menos planeado, cuando se habló de la posibilidad de salir del país me emocioné mucho y más a un club como este que ha sido protagonista, pues es algo que me puso feliz, siento que es un buen reto para mi, para mi carrera, siento que es como un sueño para mi y tengo el objetivo de seguir creciendo que es lo más importante", comentó vía telefónica desde Guatemala.

Granados pertenece al Atlético Reynosa pero estará jugando a préstamo durante un torneo. La oportunidad de salir de México le llegó gracias a Néstor García, quien fuera su entrenador de porteros el torneo anterior con Reynosa y quien ahora forma parte del cuerpo técnico del Antigua comandado por Juan Antonio Torres.

Carlos es un portero de gran presencia física, con 1.85 metros de estatura va bien por alto y es seguro con los pies. Ganarse el puesto titular no será sencillo y menos cuando el torneo ya arrancó, pero este joven tamaulipeco confía en sus cualidades.

"Vengo a crecer y a pelear el puesto titular en Primera División de acá, yo vengo a jugar", afirmó.