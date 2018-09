Por qué no reporté: Cara Delevingne

Cd. de México.- Cara Delevingne compartió en Twitter la razón por la que no había denunciado su experiencia de abuso sexual, informó NME.

"Por que me sentía avergonzada de lo que pasó y por que no quería arruinar la vida pública de alguien, incluso cuando en privado la mía estaba arruinada", escribió Delevingne.

El texto fue acompañado de la etiqueta #WhyIDidntReport (por qué no reporté), que surgió cuando el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recriminó a las víctimas de abuso por no denunciar al instante del suceso.

"No te avergüences de tu historia, inspirará a otras", dice una imagen que la actriz compartió en Instaran.

La imagen fue acompañada de un extenso texto en el que explica su experiencia de abuso sexual por parte de Harvey Weinstein.

"Me sentía indecisa de hablar. No quería lastimar a su familia. Me sentía culpable de haber hecho algo malo", describió la también modelo.

"También me sentí aterrorizada por el tipo de cosas que le habían pasado a tantas mujeres que conozco, pero nadie había hablado por miedo", concluyó Delevingne.

Because I felt ashamed of what happened and didn´t want to publicly ruin someone´s life, even though they privately ruined mine #WhyIDidntReport