Por no pagar cuota escolar, niegan entrada a hermanos

Altamira, Tam.

Por no pagar la cuota escolar, dos hermanos se quedaron sentados en la banqueta con uniformes y útiles escolares afuera de la escuela primaria Eusebia Banda Sevilla, pues las autoridades escolares no les permitieron el acceso.

Alejandro Villaflores, padre de los menores dijo que no contaba con recurso para pagar la cuota escolar, motivo por el cual no los dejaron pasar.

Precisó que intentaron diálogo con el director de la institución para que les permitieran el acceso, sin embargo éste no quiso atenderlos.

Refirió el padre de los menores que procederá con una denuncia ante la instancia correspondiente basándose en el artículo 3 de la Constitución.

"Vamos a interponer denuncia en contra de las personas que sean responsables por negar la entrada a los niños", mencionó.

"Pedimos hablar con el director y no nos dieron respuesta, nos negaron los padres de familia no son servidores públicos. La autoridad del plantel no responde", citó.