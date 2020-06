Por la ´sana distancia´ no atendió a familiares

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que, por la "sana distancia" y para no exponerlos ni exponerse, ayer al término de su conferencia en Xalapa, Veracruz, no pudo atender a familiares de desaparecidos que reclamaron su apoyo.

"Ayer hubo, en efecto, este incidente, porque por la sana distancia no puedo exponerme ni exponerlos a ellos. Lamento mucho que esto haya pasado, es muy incómoda esta situación de cuidado y de sana distancia, no podemos acercarnos mucho, no es recomendable.

"Esto lo hemos dicho varios veces, lo he expresado ofreciendo disculpas, de que no voy a poder tener comunicación directa a los ciudadanos", dijo en su conferencia de prensa en las instalaciones del Campo Militar 23-A en Panotla, Tlaxcala.