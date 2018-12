Por la pobreza, más de un millón de menores no asisten a la escuela, reporta Coneval

Ciudad de México

Cuatro entidades del país registran los mayores niveles de rezago educativo, indicó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que destacó que la población indígena es uno de los sectores que enfrenta más problemas para acceder a este derecho.

Además, aunque la educación sea un derecho establecido en la Constitución y el Estado otorgue el servicio de manera gratuita, más de un millón de menores de edad no asisten a la escuela porque viven por debajo de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), lo que representa 13.2% de niños y jóvenes en edad escolar.

La mayor tasa se encuentra entre jóvenes de 15 a 17 años con 35.2% y le sigue los niños de entre tres y cinco años, con una tasa de 22.5%.

Recordó que en México, el gasto nacional en educación en 2016 era de 6.8% del Producto Interno Bruto (PIB). El gasto público representaba solo 4.9% del PIB, equivalente a 18.7% del gasto federal programable, "cantidades por debajo de las recomendaciones de organismos internacionales".

El gasto por alumno, añadió, es significativamente menor en el país, en comparación con el resto de los países miembros de la OCDE.

De la población en edad escolar, Coneval mencionó que uno de cada cuatro niños, de tres a cinco años, no asiste a preescolar, mientras que sólo seis de cada 10 jóvenes, de 15 a 17 años, cursan la Educación Media Superior (EMS). En el tránsito entre secundaria y nivel medio superior es donde más se reduce la matrícula, en poco más de 1.5 millones de personas.

Alertó que una quinta parte de los alumnos que asisten a educación básica enfrentan problemas de disponibilidad de infraestructura, porque no cuentan con servicios básicos en sus escuelas, y una sexta parte, al no tiene mobiliario básico en los planteles.

ENTIDADES CON MAYOR REZAGO

A nivel nacional el Coneval indicó que Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz presentan los menores niveles de acceso a la educación, mientras que la Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila, Sonora y Estado de México registran los menores porcentajes de población en condición de rezago educativo.

Alertó que Chiapas es el estado con menor escolaridad media registrada (7.29 años), es decir, que las personas no terminan el segundo año de secundaria.

Advirtió también que la población hablante de alguna lengua indígena en México tiene barreras para ejercer plenamente su derecho a la educación, al haber problemas relacionados con la oferta y demanda de servicios educativos, así como en la calidad de estos.

Destacó que 543 mil 936 personas indígenas entre tres y 17 años no asisten a la educación obligatoria (13.7% del total de los niños y jóvenes indígenas en edad escolar) y 444 mil 275 presentan rezago educativo.

Coneval indicó que en este grupo de población se presenta un menor nivel de accesibilidad física y económica, además de enfrentar un sistema educativo que no ofrece servicios integrales con pertinencia cultural, puesto que el modelo educativo indígena es vigente solo en los niveles de preescolar y primaria y, únicamente está presente en localidades indígenas; aun cuando existe población indígena fuera de ellas.

ESCUELAS SIN SERVICIOS BÁSICOS

En México, 2 de cada 10 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no cuentan con servicios básicos en sus escuelas, como electricidad, agua, drenaje, sanitarios y bebederos; mientras alrededor de 16% de ellos no tiene mobiliario básico para tomar clases como pizarrones, pupitres o mesabancos.

De acuerdo con el Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación 2018 que elaboró el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de las 226 mil 188 escuelas que reportó la Secretaría de Educación Pública, 2.2% no cuentan con suministro de agua de ninguna fuente y 47% no cuenta con el suministro mediante la red pública, mientras que 67% no tienen drenaje.

En tres de cada diez escuelas no hay baño ni luz y 80% de ellas no cuenta con bebederos. "Una quinta parte de los alumnos que asisten a educación básica enfrentan problemas de disponibilidad de infraestructura al no contar con servicios básicos en sus escuelas y, una sexta parte, al no tener mobiliario básico. En el caso de Educación Media Superior (EMS), 28% de los planteles no cuentan con agua todos los días, 2% no cuenta con energía eléctrica y a 69% le faltan muebles en al menos una de las aulas", dijo la instancia.