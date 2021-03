Por la pandemia no habrá Sanmarcazo

Cd. Victoria, Tam.- Por segundo año consecutivo, este 2021 no se llevará a cabo el ‘Sanmarcazo’ de Semana Mayor en la capital del estado debido a la pandemia de la COVID-19, festividad que se conmemoraba con diversas actividades desde hace casi doce años en el lecho del río San Marcos durante los días ‘santos’.

“No hay indicaciones para nada del ‘Sanmarcazo’, no hay indicaciones de hacer algún evento como en años anteriores, está todo parado”, reveló el jefe de la Oficina de Inspección Fiscal del Municipio, Jaime Cruz Espinosa, “quedaría poco tiempo y lo considero poco prudente, no creo que lo vayan a autorizar, el ‘Sanmarcazo’ era un evento muy grande para los victorenses, pero a como estamos en esta situación con la pandemia no creo que vaya a ser posible disfrutar de esos eventos”.