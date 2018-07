¡POR FIN, LA DE ORO!

Barranquilla, Colombia

Por primera vez en su participación en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Rommel Pacheco consiguió la medalla de oro, al lograrlo en el trampolín de tres metros, sobre el que venció a los locales Sebastián Morales y Alejandro Arias, plata y bronce respectivamente.

"Lo siento Colombia, pero me llevé la de oro. Estoy feliz. Mañana [hoy] me quedan sincronizados y lo dije antes de venir: Colombia ha incrementado su nivel en todos los deportes y en clavados también, Sebastián es finalista olímpico y lo vimos ahorita que estaba apretando. Todo se decidió con el último clavado y me voy contento por lo que conseguí", declaró el yucateco.

Pacheco no sucumbió ante la presión que ejerció el público colombiano, en una tarde en la que el termómetro registró 31 grados, una temperatura en la que no es común competir en clavados, pero que no impidió que el mexicano subiera al primer peldaño del podio, con una puntuación de 473.30.

"Tengo muchas medallas, algunas en Centroamericanos, pero de oro no tenía. Esta es la primera", añadió Rommel.

Mientras que Jahir Ocampo se tuvo que conformar con el cuarto lugar.