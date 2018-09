¡POR FIN DEBUTÓ!

"Voy ganando confianza y ganando fuerza para poder aportarle más al equipo". Aldo Monzonis, mediocampista del Atlético.

Aldo Monzonis Dueñas por fin pudo debutar con la camiseta del Atlético Reynosa y disputó 64 minutos en el empate 1-1 ante su ex equipo, Loros de Colima. El mediocampista tapatío llegó como uno de los refuerzos más importantes, pero estuvo ausente durante las primeras tres jornadas de este torneo en la Liga Premier a causa de una pubalgia. Esa misma lesión ocasionó que se perdiera gran parte de la pretemporada así que aún no está al ritmo de sus compañeros.

"Es mi primer partido después de varios meses, no me sentí al cien, pero voy ganando confianza y ganando fuerza para poder aportarle más al equipo", comentó el futbolista que porta el número 9.

Es urgente que Monzonis retome su nivel, el torneo pasado marcó 11 goles jugando con Colima y por eso no dudaron en traerlo, además es un jugador que se caracteriza por dar asistencias.

En su primer partido se le vio participativo, buscando constantemente contacto con la pelota y tirándose atrás para apoyar en la salida, pero el mal estado de la cancha no ayudó mucho y se le vio algo cansado por lo que tuvo que dejar su lugar.

"El cambio fue decisión técnica y se respeta, pero ya no traía mucho aire, el clima ha estado feo y perjudicó directamente a la cancha, pero no es pretexto, no nos alcanzó y tenemos que trabajar más para ganar", indicó el atacante de 25 años.

Sobre el empate ante los Loros, lamentó haber dejado escapar dos puntos muy importantes, pero aseguró que le gustó como encararon dicho compromiso.

"Creo que hicimos un buen partido, hicimos lo que nos pidió el profe, pero al último en una jugada desafortunada para nosotros nos terminan empatando, quedamos un poco molestos por el resultado, pero también contentos por el funcionamiento del equipo y con la disposición de trabajar", dijo.

El Atlético Reynosa visitará el próximo viernes a los Dorados de Chihuahua en la jornada 5 y se espera que Monzonis vuelva a ser titular.