Por falta de dinero, posponen ´Museo Bóveda´ para el 2019

A poco más de 2 meses de que el proyecto "Museo Bóveda" fuera anunciado como ganador para renovar la Antigua Estación de Ferrocarril del centro de la ciudad, la Secretaría de Obras Públicas y el Instituto de Planeación Municipal (IMPLAN) aún no cuentan con recurso asignado, el proyecto sigue en su fase de planeación.

De acuerdo con Eduardo López Arias, titular de Obras Públicas, los tiempos para la asignación de presupuesto impidieron que la obra comenzará en este año, por lo que la fecha más próxima es el primer trimestre del 2019 "Estamos puliendo el proyecto ejecutivo, una vez terminado vamos a sacar un catalogo de conceptos y definir costos, hasta el momento tenemos un estimado de 70 millones de pesos pero en este año ya no entraría´´.

Explicó que para la realización de la obra será necesario demoler algunas casas y complejos de la calle Juárez hasta San Luis sobre la Avenida Revolución con el fin de crear estacionamientos amplios, colocar concreto hidráulico, renovar señales viales e iluminación. La obra no se realizará en un año, serán etapas y a lo mejor en dos años termina, es que además hay que hablar con locatarios de un mercado cercano para no afectarlos y explicarle que su acomodo no será el mismo de antes.

Aseguró que los estudiantes del Instituto Tecnológico de Reynosa que propusieron el proyecto participarán en la ejecución de la obra.

Mientras tanto....

El MAÑANA le presentó el pasado 21 del mes en curso, fotografías donde se observa al inmueble lleno de basura, con cuarteadas, ventanas y techos a punto de caerse, un abandono que es utilizado por indigentes como refugio.

Griselda Elizondo Garcia titular del IMPLAN aseguró que es necesario incrementar las campañas de limpieza en la zona centro "Es algo muy importante y yo espero que en estos días se comience a trabajar en ello, no hay que esperar hasta el 2019 para comenzar a intervenir el área, desde ahorita tenemos que limpiar, retirar lo que no sirve de ahí y hacer un cambio paulatino".

A la propuesta también se unió López Arias "Ahí traemos campañas de limpieza, pero aveces por más que se limpie la gente sigue tirando basura y acudiendo a llevar desperdicios, es una labor diaria y tenemos que reforzarla".