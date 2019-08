Por falta de recursos cierran laboratorio antidopaje

Cd. de México.

La austeridad del Gobierno federal sumó una víctima más en el deporte mexicano.



Ayer fue el último día de actividades para el Laboratorio de Control y Prevención del Dopaje que venía operando con la certificación de la Agencia Mundial, desde 2013.



"Lo más lamentable es que se cierre por falta de recursos", dijo Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, entrevistado en los Juegos Panamericanos.



"Hay que ver qué va a suceder con el banco de muestras de todos los medallistas de oro nacionales y extranjeros. Este banco no se puede perder, si llegara a suceder (...) México estaría en un grave problema", advirtió Padilla.



La falta de recursos para la adquisición de reactivos y contenedores de muestras, así como para el mantenimiento del equipo que debe estar avalado por la AMA, son las razones del cierre del laboratorio, según la revista Proceso.



En este lugar trabajaban 21 personas entre técnicos y directivos que tenían que estar capacitados por la AMA para poder laborar en él.



Obtuvo la certificación internacional el 28 de junio de 2013, es decir, que a partir de entonces podía analizar muestras internacionales de deportistas que participen en competencias de cualquier nivel, incluidos campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos.



La Conade inició formalmente la búsqueda de la certificación en mayo de 2005, durante la administración de Nelson Vargas y, tan sólo para equiparlo y poder operar a nivel nacional, se invirtieron entre 2000 y ese año 17.8 millones de pesos.



Para alcanzar el rango de laboratorio certificado se debió comprar equipo de mayor capacidad certificado también por la AMA, lo cual implicó otra inversión pues por ejemplo un espectómetro de masas de sector magnético costó 6.7 millones de pesos en 2009.



El 19 de noviembre de 2015, la AMA anunció que el laboratorio de México estaría "bajo estricta observación" hasta el 18 de marzo de 2016 debido a deficiencias en los protocolos e irregularidades en la integración de su Comité Nacional Antidopaje.



Los esfuerzos hechos no fueron del visto bueno de la AMA y el 23 de noviembre de 2016 el laboratorio fue suspendido y recobró su aval internacional hasta diciembre de 2017.



Para Mario García de la Torre, jefe de misión de la Delegación Mexicana en los JP de Lima 2019, mantener abierto el Laboratorio de Control y Prevención del Dopaje seria un gasto oneroso.



"El laboratorio ha sido una herramienta para que nuestros exámenes fueran más rápidos, pero siempre existe la posibilidad de usar laboratorios cercanos al País y hasta la operación sería más económica. Creo que mantener un laboratorio antidopaje con todas las exigencias que tiene WADA debe ser un gasto oneroso. La operación implica una inversión grande por parte del Gobierno".



Falla Moctezuma y cierra el CDOM



La mediación del Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, para conseguir recursos que prometió para el Comité Olímpico Mexicano (COM) no fue efectiva y, finalmente, algunas áreas del Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) cerraron ayer.



El funcionario federal había comprometido su intermediación ante Hacienda a Carlos Padilla, presidente del COM, organismo del cual depende el complejo, para obtener presupuesto, pero éste nunca llegó y por ello el CDOM opera desde hoy de manera parcial.



Personal administrativo y de seguridad se encargó de revisar que ayer no hubiera algún deportista en los albergues para cerrarlos, al igual que él área médica.



Los gimnasios de pesas, box, gimnasia y acondicionamiento físico así como la pista de atletismo son las instalaciones que operarán para los usuarios de entrada por salida, quienes deberán extremar precauciones para evitar contingencias que requieran asistencia médica.



El área de ropería y lavandería, así como las oficinas de admisión, también cerraron. Personal sindicalizado y de confianza de todas estas áreas entró en un denominado paro de actividades.



La Selección Nacional de tiro con arco, comandada por las medallistas olímpicas Aida Román y Mariana Avitia, fue de las últimas en abandonar el complejo, este martes, y se trasladó al CNAR. Ayer fue su última práctica en el centro ubicado en la Colonia Lomas de Sotelo en la CDMX.



La subcampeona olímpica en caminata Lupita González, que tiene al CDOM como su base de entrenamiento, y algunos exponentes de box que también eran internos fueron otros que sacaron hasta el último momento sus pertenencias de las habitaciones que tenían asignadas.



Los deportistas que ya están regresando de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y se habían concentrado previamente en el CDOM deberán irse al CNAR o a sus lugares de origen.