Por estrenar serie

Los Ángeles, California

La actriz mexicana Camila Sodi, que en la nueva serie Falsa identidad se mete en la piel de una madre valiente y muy sufrida que es víctima de maltrato machista, aseguró en una entrevista que la maternidad es algo de "mucho instinto" y "muy animal".

"Creo que eso te lo puede decir cualquier mamá. Lo primero y lo último son tus hijos. No hay nada que no harías por ellos. Es un poco como animal. Tener hijos es eso: es mucho instinto, es muy animal", dijo la actriz (Ciudad de México, 1986).

Madre de un niño y una niña fruto de la relación que mantuvo con el también intérprete mexicano Diego Luna, Sodi protagoniza junto a Luis Ernesto Franco la teleserie Falsa identidad, que se estrenará el próximo 11 de septiembre en Estados Unidos en la cadena Telemundo.

EL ´BOOM´

Tras un 2017 en el que destacó en la gran pantalla con películas como Camino a Marte o Cómo cortar a tu patán, la artista se ha volcado este año en su carrera en la televisión, un medio en el que ha podido formar parte del enorme y sorprendente fenómeno de Luis Miguel: La serie.

"Un 'boom'. Nunca en mi vida me había pasado que llegaba a casa de mi amiga y la abuela se paraba (levantaba) de su cuarto y venía a decirme que estaba muy emocionada, que qué iba a pasar", comentó con una sonrisa.

"Nunca había vivido el furor de un show televisivo como actriz, nunca", añadió.

SU PERSONAJE

En Falsa identidad, Sodi encarna el papel de Isabel, una mujer casada desde muy joven con un cantante que la maltrata.

Y aunque en Falsa identidad aparezca por medio de la ficción, Sodi confió en que la serie contribuya a que se hable más sobre este asunto en la sociedad.

"La gente, cuando ve de repente cosas en la televisión o en el cine, luego las platica en la mesa. Y eso es lo que me pareció importante: que no está bien normalizar el abuso a la mujer. Creo que lo hemos visto este año y el anterior en Hollywood con el movimiento 'Me Too' y eso permeó a todos los gremios, no nada más a los actores", concluyó.