Por error dieron citas en SRE

Luego de que EL MAÑANA denunciara que varías personas acudieron a la delegación de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) en la ciudad con cita para obtener un pasaporte y se encontraron con el edificio cerrado por la temporada vacacional, el titular del organismo explicó que esto ocurrió por un error externo

"Fue en el call center en México el encargado de dar las citas a nivel nacional el que se encarga de dar las citas el que cometió el error, nosotros con mucha anticipación enviamos nuestro calendario con sus respectivos días festivos y periodos vacacionales y ellos no lo tomaron en cuenta, se les paso". dijo Clemente Cano Guerrero.

¿Hay solución?

De acuerdo con el titular, la cita puede programarse de nuevo sin ningún costo con los agentes del call center y el pago que previamente se realizó con el trámite puede ser presentado de nuevo "Si el cliente fue al banco y pagó, el recibo se puede utilizar durante los próximos 5 años sin riesgo, siempre y cuando no se use pueden venir con el mismo documento, no tiene vigencia corta".

Y aunque no se conoce la cantidad de personas que fueron afectadas, por día el módulo genera un máximo de 120 citas, quien este interesado en programar de nuevo tendrá que esperar hasta un mes "Antes de salir de vacaciones la cita más próxima era para finales de agosto, así que tienen que apurarse para encontrar pronto fechas que se les acomoden".

Reconoció que hay casos donde la SRE agiliza los trámites como viajes urgentes por cuestiones medicas o laborales así como quienes ya compraron paquetes vacacionales.

El módulo cerró el pasado 16 de junio y continuará sus labores el próximo 30 de junio.

Cano Guerrero adelantó que en la temporada vacacional de diciembre también se tomarán un descanso por hasta 15 días.