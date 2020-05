Por el Covid, Faisy pospuso la boda pero no el amor

Al conductor Faisy y su novia la bailarina Iratxe Beorlegui, la cuarentena les ha sentado bien. Aunque aplazaron su boda por todo el tema de la pandemia por el Covid-19, la pareja ha pasado estos días juntos aprendiendo el uno del otro. "Nos cambiamos de casa como tres días antes de que anunciaran la cuarentena y yo llevaba como seis años sin tener mucho tiempo para disfrutar de mis mascotas, familia, casa, y esto nos cayó bastante bien.

La boda de los famosos se iba a celebrar el 15 de agosto, y se pospuso porque empezaron a tener complicaciones con los preparativos, además, era difícil que los papás de la novia estuvieran presentes.

"Mi familia vive en España y allá están una situación muy compleja, casi no tienen chance de salir, no saben cuándo podrán agarrar un vuelo, además ya están grandes y se tienen que cuidar mucho. De momento vamos a dejar que todo esto pase y vamos a ir viendo otra fecha; lo importante es que Faisy y yo estamos felices y bien", comparte Iratxe.

Ambos dejarán que el público conozca más de su vida como parte de la campaña de Lifetime Amor en tiempos de cuarentena en la que Susana Zabaleta realizará sesiones a través del Instagram del canal para contar los momentos personales de diversas parejas. Su participación podrá verse hoy a las 20:30 horas.

La pareja además reitera que también es una época para generar conciencia de lo frágil que es la vida y valorar más un abrazo o una ida al cine. "Que entendamos que todos dependemos de todos. Es una oportunidad para crecer la conciencia y entender que la vida es cortita y hay que disfrutarla", señala Faisy.

Pero aunque en su caso han tenido la fortuna de pasar esta etapa de forma positiva están al tanto de que hay casos de parejas que no viven bien y plenos y que en esta temporada la están pasando mal, incluso pasan por violencia en el hogar. Al respecto les envía un mensaje, recordándoles que pueden acercarse a las autoridades pertinentes.

"La vida se trata de ser feliz, está para disfrutarse y no tienes que quedarte en un lugar, un trabajo o con una pareja que no te hace bien", dice el conductor. "Hay muchos teléfonos de ayuda. Si en estas fechas se dieron cuenta de que no están en el lugar o con la pareja que siempre soñaron también está padre dar un paso atrás".