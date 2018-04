Por cuarta vez Lidia Valentín es campeona de Europa

Lidia Valentín no se cansa de ganar. Ni de dibujar corazones y sonrisas cada vez que lo hace. Este sábado en Bucarest ha conquistado su cuarto título europeo en halterofilia y ha superado a Estefanía Juan entre las españolas con más europeos en esta disciplina.

Con su clásico grito previo a cada levantamiento, y la figura de Hello Kitty cuidándole la espalda desde el cinturón, la leonesa ha logrado levantar un total de 250 kilos (115 en arrancada y 135 en dos tiempos). "Estoy muy contenta con este campeonato.

Tengo tres medallas de oro que es lo que venía a buscar y he disfrutado mucho de la competición", afirma la atleta aún desde la tarima. "Pues no me quiero bajar, se está muy a gusto aquí", acota.

Claro, sobre esa tarima se ha transformado en la mujer más fuerte de Europa en la categoría de 75 kilos ganando en la arrancada, en los dos tiempos y en el total olímpico. El podio es suyo y en el escalón más alto, está muy por encima de sus rivales. Con su marca total de 250, ha levantado 16 kilos más que la plata, de la francesa Gaelle Nayo Ketchanke, y 27 kilos más que el bronce, en manos de la finlandesa Meri Ilmarinen.

Valentín lideró la clasificación de arrancada con un mejor levantamiento de 115 kilos. También fue la mejor en dos tiempos. Pudo con 130 kilos en el primer intento y con 135 en el segundo, aunque falló sin consecuencias sobre 140. "Me quedé un poco descolgada en el último intento.

Sabía que ya era campeona de Europa y desconecté de la competición", confiesa Lidia, aunque eso no opaca en absoluto su alegría.La atleta española, de 33 años, ganó hace solo tres meses el campeonato del mundo en Anaheim (Estados Unidos). Esa fue la primera vez que una halterófila española lograba una medalla de oro en un mundial absoluto, tanto en categoría femenina como en masculina.

"La preparación fue bastante corta por el hecho de que hace muy poco estábamos compitiendo en el campeonato del mundo, pero fue una preparación muy chula y vinimos sobre todo a disfrutar y a por estos tres oros", destaca Valentín que al final de cada oración recuerda lo feliz que se siente. Su palmarés es glorioso: oro olímpico (Londres 2012), plata olímpica(Pekín 2008), bronce olímpico (Río 2016), y cuatro europeos (2014, 2015, 2017 y 2018).

Con las tres medallas de la leonesa, la delegación española reúne un botín de trece medallas en estos campeonatos de Europa. Josué Brachi logró dos oros en el total olímpico y en arrancada y una plata en dos tiempos en la categoría de hasta 56 kilos. David Sánchez fue tercero en arrancada y en el total olímpico de hasta 69. Irene Martínez se llevó el bronce en arrancada en la categoría de hasta 63 kilos.

Alberto Fernández repitió en ese puesto en la categoría de menos de 85 kilos y Andrés Mata consiguió la plata en arrancada y el bronce en dos tiempos y total olímpico en hasta 77 kilos. España se sitúa provisionalmente en el segundo lugar del medallero.

"Este espectacular Europeo de halterofilia confirma un brillante presente y un prometedor futuro para Tokio 2020. Con su enorme trabajo diario, todo el equipo que capitanea Lidia Valentín logra que parezca fácil algo que es dificilísimo y eso le da aún más valor a sus éxitos", asegura Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español.