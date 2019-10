Por comenzar la reubicación de migrantes

Matamoros, Tam.- Alistan el gimnasio del centro deportivo Eduardo Chávez para el trasladado de los migrantes que se encuentran en la explanada del Puente Nuevo Internacional.

Ayer iniciaron a llegar las colchonetas, cobijas y demás accesorios que se requieren para la comunidad que estará siendo trasladada a este lugar, que servirá como albergue temporal.

El director de Protección Civil, Pedro Astudillo Bravo, señaló que por el momento se desconoce cuándo se dará inicio con el desalojo de las explanadas del puente internacional, proceso que será voluntario, afirmó.

Destacó que el gimnasio ya fue habilitado con los sanitarios que se requieren, así como regaderas, además habrán de llegar ciertos productos a favor de esta comunidad migrante, como es el caso de literas, para una mayor comodidad.

En tanto la mayoría de los migrantes han asegurado que no se van a mover de donde están, ya que argumentan que las personas que vienen de los Estados Unidos apoyarlos, les aseguraron que ya no les llevarán comida y ropa hasta el refugio; es decir, si ellos se mueven no habrá más apoyo.

La autoridad local dejó en claro que todo el trasladado será voluntario, simplemente se estarán llevando al refugio a quien así lo desee.

"Lo que estamos tratando de hacer es protegerlos, sobre todo a los niños y mujeres, considerando que inicia la temporada invernal y los frentes fríos poco a poco llegarán con mayor intensidad y no podrán estar viviendo en las condiciones como en las que están actualmente", dijo.

Recordó que para esta semana se espera un nuevo frente frío en donde la temperatura descenderá hasta los 8 grados, además de la lluvia que se espera, por eso es que en las próximas horas se iniciará con este proceso.