Por andar de samaritana; tiene multa por $133 mil

Por ayudar a un familiar que se había quedado con su auto descompuesto en el Puente Internacional Hidalgo, ahora enfrenta una multa por 133 mil pesos y su auto está confiscado por la fiscal.

El miércoles alrededor de las 12:40 del medio día recibió una llamada de su prima, Zulema Flores, ciudadana americana, quien venía a Reynosa hacer unas diligencias médicas, le explicó que se había quedado varada en el puente internacional y que si le ayudaba a jalarla.

Olga Nora Tijerina Perales, residente de Reynosa, comentó que le pidieron identificación a su prima y explicó que el auto se descompuso, por lo que iniciaron las preguntas de porque la venían jalando.

"Yo traía un cordón y le dije mejor te estiro, mi hijo me acompañaba, ya me ayudó porque el carro está muy bajito, como pudimos la amarramos y la jalamos, me dijo que no había ningún problema porque su auto está al corriente y todo y a mi no se me hizo que estaba cometiendo ningún delito, nos pasamos, nos toca verde y le doy, pero en el segundo carril nos para un muchacho cuando ve que voy jalando el auto", dijo.

Luego las pasaron del otro lado y le explican a la señora, Olga, que ella se puede retirar, pero decide quedarse apoyar a su prima, ya que Zulema Flores, tenia que ir por su tía a un hospital de Reynosa.

"Yo no pensé que mi camioneta estuviera detenida, de hecho el señor quería que nos regresáramos del lado americano, y yo le dije que yo no podía hacer eso porque no soy ciudadana americana, la estaba ayudando a ella porque estaba a mitad de puente, se me hizo fácil jalarla, pero yo no me puedo regresar con ella y después de ahí le hablaron al SAT que porque estábamos remolcando el carro", recalcó.

Olga Nora Tijerina Perales, narró que las autoridades aduaneras pidieron las llaves de la camioneta y del vehículo que traía la prima, y ya no las dejaron salir hasta pasadas 22:00 horas.

"Nos dijeron que no estábamos detenidos que si yo me quería ir que me fuera, pero para esto ya habían puesto tres camionetas una tapándole la salida a mi carro y al de ella y otro en medio, ya no entendí si me podía ir y después ya no me dejaron ir, que porque se lleva un protocolo, un muchacho no se quiso identificar y en el acta que levantaron no estoy de acuerdo, firme porque me dijeron que no me quedaba de otra y le puse de puño y letra que no estaba de acuerdo con lo que venía ahí", recalcó la afectada.

Explicó que el auto que traía la prima, es prestado de un familiar que vive del lado americano, y se encuentra en regla, por lo que todo se puede comprobar y su camioneta está también regularizada.

"El único problema que tuve fue que la jale y todas estas consecuencias ya hora me están dando una multa de 133 mil pesos, no se si para sacar los vehículos, multa o no se realmente que es lo que va a pasar porque se me hace una injusticia", expresó.

Olga Nora Tijerina Perales, recalcó que ahora acudirá asesorada de un abogado y además buscará que la autoridad aduanera le explique qué falta que cometió y ver la forma de evitar la multa, ya que todo fue por auxiliar a un familiar.

"El muchacho dijo que algo tenía ese carro, que seguro se iba a quedar aquí en Reynosa, no se porque se está haciendo grande esto, yo quise hacerle un favor a mi prima porque me lo pidió por teléfono de jalarla para Reynosa porque su vehículo se le quedó a mitad del Puente", finalizó.





PAPELES. Tienen los dos autos en regla y con los papeles en orden.