Por amor, diputada renuncia al PRI y se une a Encuentro Social

Por amor, la diputada federal Irma Terán, renunció este jueves por la tarde al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a su bancada en la Cámara de Diputados y se sumó a la fracción del Partido Encuentro Social (PES) en el Palacio Legislativo de San Lázaro para estar junto a su marido, Jorge Argüelles.

En conferencia de prensa, el líder del PES en San Lázaro, Jorge Argüelles, dijo que quienes conforman Encuentro Social son gente normal, gente que siente, gente que se pone triste, que se enamora y que vive. "No somos de cartón, preferimos dejar de hacer lo políticamente aplaudido para hacer lo socialmente correcto".

"En esa congruencia y en esa sensibilidad, la diputada Irma Terán, que es mi esposa, ha decidido sumarse a este proyecto político. Es un acto, aparte de que es un acto familiar, es un acto de amor; es un acto de congruencia, de caminar con el mismo objetivo y el mismo objetivo es sacar adelante a nuestro país, darles a nuestros millones de votantes que nos dieron la confianza de responderles haciendo lo correcto y siempre tener una propuesta para que nuestro México sea un mejor lugar para vivir", aseguró Jorge Argüelles.

En esta presentación el líder del PES en San Lázaro le dio la bienvenida porque, aseguró, "esta es mi otra familia. Es una familia que me recibió, que me apoyó y que así como tú, con el amor que todos los días me das, también ellos me impulsan a seguir saliendo adelante. Soy un firme convencido de que la familia es el ancla que todo nos fortalece", determinó.

En su oportunidad, la diputada Irma Terán recordó que en diciembre pasado ambos legisladores se casaron en una boda en San Miguel de Allende a la cual concurrieron distintos diputados de todas las fuerzas políticas que son amigos de la pareja.

Agregó que desde ese momento siempre hablaron de sueños y anhelos, de las cosas en común, de lo que les hizo estar juntos.

"Para nosotros, algo fundamental en nuestro matrimonio, en nuestra relación, es que, como cualquier pareja, hablamos de nosotros, nada distinto a lo que hace un matrimonio, hablamos del amor a nuestra familia, a nuestros padres, a los hijos y hermanos; hablamos de lo que nos gusta, nos disgusta, de lo que nos hace feliz. Y también hablamos de algo que tenemos en común, de algo que compartimos desde antes de conocernos, de nuestro amor por México", aseguró Irma Terán.

Aseguró que quienes la conocen saben que es una mujer auténtica y libre que sabe lo difícil que es ganarse un espacio, que sabe de los muchos retos que enfrentan por solo el hecho de ser mujer.

"Esto es importante decirlo porque es con base en ello que he tomado una decisión, una decisión que compartí con Jorge en la intimidad del hogar. He decidido renunciar al PRI y por consecuencia, al Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados", afirmó.

Recordó que al comentárselo a su marido, Jorge, la abrazo, y le preguntó las razones y si estaba yo segura de ello, "y le respondí que la primera razón de esta decisión se llamaba México, la segunda razón era tener congruencia de pensamiento y obra, y que esto solo podíamos lograrlo uniendo fuerzas".

"A partir de esta decisión, no sabemos qué nos depare el destino, pero estamos seguros de que todo lo que venga, para bien o para mal, lo enfrentaremos como familia, haciendo equipo, como matrimonio", describió.