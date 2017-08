Ponen escolta a 46 periodistas en 5 años

Un informe de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) señala que en 15 casos el Mecanismo puso la escolta como medida de protección extraordinaria.



En los 31 casos restantes, la instancia federal coordinada por la Segob determinó la escolta como medida ordinaria, es decir, que se otorgó en la primera evaluación del riesgo.



Entre octubre y diciembre de 2012 no se puso escolta a ningún periodista; en 2013, a 13; en 2014, a 8; en 2015, a 13; en 2016, a 9, y en los primeros tres meses de este año, a tres.



El documento no especifica cuántos de los periodistas son protegidos actualmente a través de esta esta medida, que se aplica únicamente cuando el riesgo es muy alto.



Sin embargo, la subsecretaría confirmó a REFORMA que ninguno de los periodistas asesinados en las últimas semanas en el País estaba protegido por escoltas asignados por el Mecanismo.



La escolta es una de las medidas de protección que prevé dicha instancia para salvaguardar la vida, integridad, libertad o seguridad de periodistas y defensores de derechos humanos.



Es determinada por la Unidad de Reacción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo cuando se trata de una medida extraordinaria, o bien, por la Junta de Gobierno cuando es ordinaria.



La asignación de escoltas, no pertenecientes a corporaciones, y la extracción del lugar de residencia, son las medidas más extremas que contempla el Mecanismo.



Otras medidas de protección, ordinaria o extraordinaria, son la seguridad de inmuebles (en el domicilio del beneficiario), uso de aparatos de telecomunicación, botones de pánico y patrullajes.



En el caso de las medidas de infraestructura se pueden colocar, por ejemplo, cámaras de vigilancia, alarmas sonoras, sensores, detectores de movimiento y cerraduras de alta seguridad.



El informe, actualizado a marzo de este año, refiere que la medida de protección que más ha autorizado el Mecanismo desde su creación es la de botones de pánico.