PONEN EL EJEMPLO

Los peloteritos más chicos de la Liga Infantil y Juvenil Niños Héroes, le pusieron el ejemplo a todas las categorías al obtener el campeonato de la Serie Regional Chupón.

Nuevamente el semillero púrpura dio de que hablar dando resultados positivos y en esta ocasión lograron el bicampeonato tras vencer 24-18 a la Liga José Guadalupe Treviño Kelly.

La tropa de Rafael Castillo ha hecho bien las cosas al tener un proceso de trabajo exitoso tras adueñarse de esta división por dos años en forma consecutiva.

El primer gallardete obtenido fue cuando derrotaron al selectivo de Villa del Refugio y recientemente se adjudió el título en el clásico local.

Por espacio de tres entradas completas los cañones de la Niños Héroes sonaron en el diamante al producir jugosos racimos de 8, 9 y 7 carreras, en este último lució el batazo de Iker Bueno que capitalizó en cuadrangular.

El line up morado estuvo bastante candente y por lo menos todos pudieron conectar un imparable. Iker solamente le faltó el triple para completar el ciclo de bateo, mientras Reséndez corrió mucho con el par de tripletes y el sencillo que dio, seguido de Cavazos y Johan Guzmán que se destaparon con dos extrabases en sus tres turnos legales.

El estratega Castillo no escondió su emoción por el triunfo y comentó que todo esto es gracias al esfuerzo que le han puesto sus pupilos en los entrenamientos y el gran apoyo que ha recibido por parte de los padres de familia.

"Me siento muy contento al ver que estos niños responden, es algo inexplicable, y en lo personal este es mi segundo campeonato con estos niños y la verdad yo les he enseñado todo lo que saben porque me llegaron totalmente nuevos", expresó gustoso.

Pese que se han dado las victorias Castillo, ex peloteros de los Búfalos UAT-UAMRA, dijo que hay que seguir trabajando para los siguientes torneos porque las camadas de los otros organismos vienen fuertes.

"El nivel de esta muy bueno y lo semilleros que están en esta categoría vienen duros, pero estos niños son buenos y no me gustaría soltarlos quiero seguir con esta camada hasta la categoría Intermedia para guiarlos y seguirles enseñando todos los fundamentos del beisbol", indicó antes de irse a festejar con sus jugadores.

