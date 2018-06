Ponen ´manos a obra´ en socavón. Dejan lluvias daños a su paso

Río Bravo, Tam.- Socavón que se registró por la calle Prolongación 16 de Septiembre que colinda con la 20 de Noviembre a consecuencias de las intensas precipitaciones pluviales del pasado jueves, desde ayer está siendo rehabilitado por trabajadores de la compañía responsable de la obra.



Es un tramo que comprende más de 8 metros fácilmente el que se derrumbó debido a 2 factores a decir de contratistas que han opinado al respecto, el primero que no compactaron con la maquinaria que se requiere, le apostaron al agua pero no en exceso, y segundo que dejaron pasar el tiempo, y no se selló con concreto hidráulico.

De hecho tanto comerciantes como familias que viven en ese tramo y por la 16 de Septiembre cuya carpeta de rodamiento no ha sido sellada, y se encuentra en similares condiciones, manifestaron el temor de que igual pueda ocurrir lo mismo, es decir un socavón, y no temerosas tanto de que esto pase y sus consecuencias, sino el tiempo que tardan en reactivar los trabajos pero sobre todo concluir las obras.

SE HUNDE. Así ocurrió el nuevo socavón por la arteria Prolongación 16 de Septiembre.