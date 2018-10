Ponen mano a calle destrozada

Necesitamos que vengan a arreglar esta calle, ya no se puede transitar por aquí, en la administración pasada el presidente dijo en su informe que esta calle ya estaba arreglada, pero no es así, le solicito al señor Carlos Ulivarri, nuestro nuevo presidente municipal que venga a checar esta calle, estos ya no son pozos, son cráteres Juana Aviña Pérez, hace un llamado al presidente.

Río Bravo, Tam.- Es tanta la desesperación que viven los habitantes de laMéxico entre calle Guanajuato, bajo el puente peatonal, que buscan a como de lugar mejorar los accesos, y por su propia cuanta llevan a cabo trabajos de rehabilitación. Para muestra basta un botón tal es el caso de don Manuel, un hombre de la tercera edad que ya está harto de transitar esa vía de comunicación, dadas las deplorables condiciones en las que se encuentran.

También Doña Juana Aviña Pérez, residente de esta calle, comentó:

"Necesitamos que vengan a arreglar esta calle, ya no se puede transitar por aquí, en la administración pasada el presidente dijo en su informe que esta calle ya estaba arreglada, pero no es así, le solicito al señor Carlos Ulivarri, nuestro nuevo presidente municipal que venga a checar esta calle, estos ya no son pozos, son cráteres", dijo.

Cabe señalar que por la misma circulan los microbuses de la ruta de la Morelos, y de la ruta de la Hijos de Ejidatarios.