Ponen en órbita satélite de comunicaciones militares

Nueva Delhi.

India puso hoy en órbita el satélite de comunicaciones militares "Gsat-7A", con el que busca impulsar sus capacidades defensivas en la red de la fuerza aérea y mejorar sus operaciones globales.

El satélite, con un peso de dos mil 250 kilogramos, fue lanzado esta tarde desde el puerto de Sriharikota a las 16:10 horas locales (11:00 GMT), convirtiéndose en el tercer satélite colocado por India en el espacio en sólo 35 días.

La Organización de Investigación Espacial de la India (Isro) destacó que con la puesta en órbita del Gsat-7An, el país no solo ha proporcionado a la Fuerza Aérea de la India su propio "ojo" en el cielo, sino que ha logrado un hito histórico, según un reporte del diario The Times of India en línea.

Con la operación de hoy, "hemos alcanzado varios hitos. Tenemos éxito en (...) tres misiones en solo 35 días. El Gsat-7A es el tercer satélite de comunicaciones que se lanza en el mismo período", indicó.

Isro recordó que el Gsat-7A es también el satélite más pesado levantado por el motor criogénico de Sriharikota, que utiliza una avanzada antena gregoriana que mejorará su rendimiento.

El satélite funcionará como un multiplicador de fuerza para la Fuerza Aérea India (IAF), ya que interconectará todos sus activos, como aviones de combate y de transporte, plataformas de control de alerta temprana en el aire, drones y estaciones de radar terrestres y bases aéreas, construyendo una red centralizada.

Además, impulsará las capacidades de guerra centradas en la red de la fuerza aérea y mejorará sus operaciones globales y las operaciones de aviones no tripulados, ya que ayudará a la actualización de la fuerza de las estaciones de control terrestres existentes al control satelital de vehículos aéreos no tripulados.

El lanzamiento se produjo en un momento oportuno, ya que India está en el proceso de adquirir drones Predator-B o Sea Guardian armados por Estados Unidos, los cuales son controlados por satélite de gran altura y larga resistencia, capaces de alcanzar objetivos a largas distancias.