Ponen en cuarentena a Casa del Migrante

Matamoros, Tam.- La Casa del Migrante que en estos momentos tiene albergada a 62 personas de diferentes nacionalidades entró en cuarentena, esto con la finalidad de evitar que se genere un brote de Covid entre los que viven en ella.

El administrador de este lugar, Juan Sierra Vargas señaló que al aumentar los casos positivos en la ciudad, se aplican ciertos protocolos para cuidar la salud de estas personas, es por eso que se tomó esta decisión.

Explicó que lo mismo sucedió cuando Matamoros tenía el pico más alto de contagios, se puso en cuarentena esta casa del migrante para evitar que se generara un brote de esta enfermedad.

Destacó que ya se habló con las autoridades de Migración para que no envíen a más personas a este lugar, ya que no se va a estar recibiendo como parte de las medidas preventivas por el momento.

Resaltó que se habló con cada una de las personas que se encuentran albergadas en esta casa, quienes quisieran quedarse no podrán salir hasta que termine la cuarentena, mientras que quienes no quisieran acatar esta disposición podían retirarse pero ya no se les permitiría el acceso.

Comentó que son 62 personas de diferentes nacionalidades quienes se encuentran viviendo en este refugio temporal y todos no podrán salir hasta que no se levante la cuarentena.

"La primera vez que lo hicimos todos acataron las disposiciones, mientras tanto nosotros les llevamos mercancía al interior además de poner una pequeña tiendita para que ellos pudieran consumir y no tuvieran que salir a las calles a exponerse", dijo.

Agregó que afortunadamente hasta el momento no se ha registrado ningún caso positivo de Covid en el interior de la casa del migrante, ya que antes de que una persona ingrese se cumplen con todos los protocolos de seguridad en salud para evitar que se dispare un contagio de esta enfermedad.