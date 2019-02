Ponen el mal ejemplo

Río Bravo, Tam.- Tras el reforzamiento del operativo grúa a infractores que acaparan espacios públicos y cajones para discapacitados, ciudadanos proactivos como el profesor jubilado Juan Manuel Gutiérrez, denunció la prepotencia de funcionarios estatales que aparcan en cajones para discapacitados en Tienda del Ahorro.

Otros ciudadanos han señalado a servidores públicos de diversas dependencias que utilizan los espacios reservados

Unidades de otras dependencias, incluso federales, obstruyen o aparcan en espacios reservados para personas con discapacidad o para uso de alumnos en zonas escolares.

No obstante, a estos funcionarios no se les remolca al corralón municipal, lo que en redes sociales ha generado indignación entre ciudadanos que sí respetan y que ven como, los servidores públicos no son un ejemplo a seguir.