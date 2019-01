Ponen de moda beber "agua cruda"; extraña y peligrosa tendencia en EU

CIUDAD DE MÉXICO

Como bien sabes, cada día en Internet se difunden modas pasajeras, consejos y retos que se popularizan por un tiempo y luego la gente olvida.

Algunos inocentes y otros que pueden causar la muerte, como por ejemplo el eyeballing -ponerse alcohol directamente en los ojos- y el tampodka -introducirse en el ano o vagina un tampón empapado en alcohol.

A últimos meses entre la clase alta de San Francisco, Sillicon Valley (Estados Unidos) se ha puesto de moda beber agua sin filtrar y sin tratar.

Los defensores de esta extraña tendencia aseguran que beberla así tiene beneficios para la salud por la alta cantidad de minerales y microbios naturales, además que aseguran que se evitan los daños que causa la fluorización por los químicos con los que es tratada.

Por obvias razones, esta práctica ha alarmado a los especialistas en el tema y a los médicos, pues entre los peligros que puede causar -además de infecciones severas- son poliomielitis, meningitis, cólera, fiebre tifoidea, disantería y hepatitis A y B.

Aprovechando la popularización de esta práctica, han surgido varias empresas que se han convertido en negocios millonarios por vender agua sin filtrar tal y como sale del suelo.

De acuerdo con información de The New York Times, la empresa Zero Mass Watter ha recaudado más de 20 millones de euros por vender cisternas que instalan en las cocinas por 4 mil 500 dólares (aproximadamente 78 mil pesos mexicanos) que permiten recolectar todo el agua de lluvia o Live Spring Water que cobra casi 5 dólares por cada litro de agua sin tratar.

Por fortuna, esta moda aún no se ha expandido a otras partes del mundo.