Ponen bajo duda eficacia del Censo

En algunas viviendas en donde hay personas habitando, pasaron los entrevistadores del INEGI y colocaron el pegote, señalando como desocupada en la primera visita, sin que se dejara alguna nota previa. De acuerdo al protocolo que se debe implementar cuando en una casa no haya personas al momento de acudir el entrevistador, se pega una etiqueta en la que se marca que está pendiente la encuesta.

Las casas que se queden pendientes, se les realizarán como máximo cinco visitas, si no se encuentra a ningún informante después de esa fecha, se tomará como vivienda desocupada.

"Yo no estaba en mi casa, regresé y me habían pegado el sello del INEGI y catalogada como desocupada, y no han venido en otras ocasiones, qué pasará en otras casas donde las familias trabajan y no están todo el día, llegan en la tarde o noche, no nos van a contar a todos otra vez", expresó una vecina que prefirió omitir su nombre pero que reside en la colonia del Valle.