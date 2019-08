Pone vocalista en vilo a Belanova

Ciudad de México

Édgar y Ricardo, de Belanova, andan sufriendo y están que no los calienta ni el sol porque no hay chamba con la banda... y todo porque Denise "enloqueció" y de pronto les dijo que ya no quería grabar, que mandaba todo a volar y que se dedicaría a quién sabe qué... Total, que dejó a la disquera, a productores y amigos en un descanso que no tiene fin... Por eso los chamacos ya buscan empleo hasta como músicos de acompañamiento.