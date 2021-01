Pone Tyson a JC Chávez sobre Floyd Mayweather

Ciudad de México.

La respuesta a la pregunta de ¿quién es el mejor boxeador de la historia? siempre traerá polémica, pero para Mike Tyson no puede ser Floyd Mayweather porque existieron grandes como Julio César Chávez.

"Iron Mike" dice que sin duda el "Money" es un grande, pero que su marca de 50-0 no se puede comparar con lo que hizo el mexicano, que casi alcanzó las 90 victorias sin conocer la derrota.

"Que no me diga Mayweather que es el mejor peleador con 50-0. Es un gran peleador, no hay duda pero Julio César Chávez tuvo 90 peleas invicto, peleaba como ocho veces al año contra cualquiera que quisiera pelear con él, contra cualquiera que estuviera en los rankings", dijo el ex campeón de los Pesados en su podcast Hotboxin with Mike Tyson.

El ex boxeador de 54 años, quien a finales del año pasado salió del retiro para enfrentar a Roy Jones Jr., también alabó a Sugar Ray Leonard.

"Floyd es un gran peleador, no me lo tomen a mal, pero tuvo 50 peleas invicto, Sugar Ray tuvo 47 peleas, perdió una, y luego tuvo una racha de 78 triunfos. Con 60 nocauts", declaró.