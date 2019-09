Pone Morena condiciones para que AN presida Mesa

En conferencia, indicó que exigirán que se proponga a un panista que no haya insultado a Porfirio Muñoz Ledo o al Presidente Andrés Manuel López Obrador.



"Vamos a asegurarnos que sea un perfil que haya demostrado conducción política, que sea una persona respetuosa, que nos dé confianza. No va a pasar cualquier perfil, un perfil que dé garantías", declaró.



Aseguró que no les avergüenza la reforma que impulsaban para quedarse otro semestre con la Mesa Directiva.



"No tenemos nada de qué avergonzarnos, de ninguna manera lo que se hizo ayer fue un abuso o un agandalle", sostuvo luego que López Obrador dijo que era una vergüenza cambiar leyes en beneficio propio o de grupo.



Asimismo, refirió que la lucha del Presidente ha sido por una auténtica democracia.



"Los diputados de Morena debemos ser los primeros en honrar esa convicción democrática y vamos a demostrar que somos diferente", añadió Delgado.



Afirmó que no van a dar la nota discordante y recordó la frase de López Obrador: "Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie".



Anunció que seguirá la discusión de la reforma, pero habrá un transitorio para que la reforma no entre en vigor de inmediato, sino en la próxima Legislatura, en la cual se reconozca el peso de cada fracción a la hora de asumir la presidencia de la Cámara.



En otro transitorio se modificará que la dirección jurídica no dependa de la Mesa Directiva, sino de la Conferencia para la programación de los trabajos legislativos.



Del mismo modo, reconoció la trayectoria de Muñoz Ledo y anunció que se creará un Instituto de Estudios Legislativos, proyecto que será encabezado por el legislador.



El propio Muñoz Ledo confirmó que el PAN asumirá la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.



"Espero que ahora que van a presidir, retomen una actitud parlamentaria", dijo brevemente.



Aclaró que no renunció al cargo, sino que dimitió y que permanecerá en la Mesa Directiva hasta que se dé la elección de los nuevos integrantes.



Con el pleno vacío, Muñoz Ledo intentó reanudar la sesión, pero declaró un receso hasta que concluya la Junta de Coordinación Política.